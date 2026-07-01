Melilli-Incendio tra Viale Giardina e Viale Pertini, fiamme vicino alla sede universitaria

MELILLI – Incendio in corso a Melilli. Le fiamme si sono sviluppate nell’area compresa tra Viale Mons. Giardina, in salita dalla Piscina Comunale, e Viale Sandro Pertini, nel tratto tra la Rotonda “I Love Melilli” e la Rotonda Pertini. Il fronte del fuoco ha raggiunto anche le aree limitrofe alla sede universitaria di Via Parroco Fiorilla.

Operazioni di spegnimento in corso

Le squadre di soccorso sono impegnate senza sosta nelle attività di contenimento dell’incendio e nel presidio delle abitazioni presenti nella zona, oltre che della struttura CSR AIAS, per garantire la sicurezza delle persone e limitare i rischi.

Sul posto sono operative:

5 squadre dei Vigili del Fuoco

1 squadra del Corpo Forestale

5 squadre della Protezione Civile

Polizia Locale, impegnata nella gestione della viabilità e nel supporto alle operazioni di emergenza

L’appello del Comune

L’Amministrazione Comunale segue costantemente l’evolversi della situazione in stretto raccordo con tutte le autorità competenti e rinnova l’invito alla cittadinanza a non avvicinarsi all’area interessata, a lasciare libere le vie di accesso ai mezzi di soccorso e a seguire esclusivamente le comunicazioni ufficiali del Comune di Melilli.

PAROLE CHIAVE: Melilli, incendio, Viale Giardina, Viale Pertini, Vigili del Fuoco, Protezione Civile, Corpo Forestale, CSR AIAS, emergenza, Polizia Locale