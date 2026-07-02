Lavoratori forestali: gravi ritardi nei pagamenti di mensilità pregresse

I lavoratori forestali arrivati allo stremo delle richieste per i gravi ritardi nei pagamenti delle mensilità pregresse maggio. La Federazione Agroalimentare U.G.L. Sicilia con il Segretario regionale Franco Arena è preoccupata per le condizioni di disagio in cui versano i lavoratori forestali alle dipendenze del Servizio 15– Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Siracusa (del servizio antincendio boschivo).

A tal proposito, è stata fatta un’ulteriore sollecitazione a superare in tempi rapidi i motivi ostativi che non permettono alla data odierna la corresponsione delle paghe ai lavoratori.

Disagi dei lavoratori

I lavoratori forestali manifestano la loro stanchezza e insofferenza, soprattutto per l’anticipo delle spese del carburante necessario per recarsi al lavoro. E in mancanza di riscontri immediati fanno presente che saranno “costretti ad attivare tutte le azioni di lotta necessarie alla legittima tutela degli interessi dei lavoratori”.

Una situazione che non rappresenta un caso isolato, ma una condizione reiterata ogni mese. I ritardi nei pagamenti, oltre che essere illegittimi, determinano un danno nei confronti dei lavoratori che attendono il pagamento della retribuzione per far fronte alle spese per il proprio mantenimento e quello delle proprie famiglie.

Un fenomeno da arginare che attende procedure concrete, volte a regolarizzare i pagamenti mensili dei lavoratori.