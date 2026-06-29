Melilli nuovo tratto stradale, Ternullo (FI): “Impegno che elimina anche il rischio idrogeologico”

Stamattin Melilli ha inaugurato un’opera stradale strategica, finanziata dalla vicepresidente del gruppo parlamentare di Forza Italia al Senato, Daniela Ternullo, che in sede di legge di bilancio ha proposto l’intervento, con un impegno di 1,3 milioni di euro stanziati dal Governo nazionale.

«Oggi sono davvero contenta — dichiara la Senatrice. Finalmente a Melilli abbiamo dato il via a questo bellissimo tratto stradale. Un intervento che ho fortemente voluto e che ho portato avanti in Parlamento, traducendo le istanze del territorio. Oggi, vedere quest’opera realizzata mi riempie di soddisfazione e di orgoglio».

Il tratto stradale dalla vicinanza strategica

L’opera di Melilli si trova nelle immediate vicinanze dell’Università di Infermieristica e ciò permette di avere vantaggi per la viabilità sia dei cittadini, sia per tutti gli studenti del polo accademico. «Ma la cosa più importante – dice la Senatrice – questa zona era a rischio idrogeologico, e grazie ai lavori eseguiti quel rischio oggi viene definitivamente eliminato.

Ringrazio il Sindaco Carta e tutta l’Amministrazione comunale per aver impegnato questi fondi esattamente come erano stati da me proposti in Senato – conclude – con serietà, rispetto verso i cittadini e con visione».