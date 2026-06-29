Trasporto locale, tutte le novità sul servizio per i prossimi 9 anni

Una nuova stagione attende il trasporto locale di Siracusa e tra le linee guida emergono: più chilometri, più collegamenti, più digitale e più accessibilità.

Un progetto ambizioso che prenderà il via a inizio 2027, dopo l’aggiudicazione per nove anni del servizio a Sais Autolinee, la stessa che se n’è occupata in via provvisoria negli ultimi tre anni. L’azienda è stata l’unica a partecipare al bando europeo e riceverà un importo totale di circa 29 milioni.

​Le novità previste sono state presentate nella conferenza stampa a Palazzo Borsellino, a cui hanno partecipato il sindaco Francesco Italia, l’assessore comunale alla Mobilità e trasporti Vincenzo Panatano, il dirigente del settore Gaetano Brex, l’amministratore delegato e il direttore di Sais, Roberto Cassata e Vincenzo Asero. Presenti anche Davide Mangerini di Autoroute e Ruggero Palazzotto di Pwc, che hanno curato rispettivamente gli aspetti digitali, legali e contrattuali dei nuovo servizio.

Cosa prevede l’offerta del trasporto locale

Le novità saranno più chilometri, più corse e più servizi per cittadini e turisti, ma anche giornate gratuite; agevolazioni tariffarie; strumenti digitali; pagamento contactless e infomobilità in tempo reale.

Le linee 102, 105,108 e 127 vengono rafforzate con estensioni di chilometraggio, maggiori frequenze e orari più ampi. Sono previsti 34.154 chilometri in più a vettura, pari al +3,03 per cento rispetto al monte chilometrico annuo posto a base di gara (1.128.ooo circa chilometri), già aumentato in confronto al servizio attuale di 905 mila chilometri. Gli incrementi riguardano in particolare le linee 102 Akradina-Epipoli e la 127 che saranno poterziate; la 105 Santa Lucia che sarà intensificata nei giorni feriali e la e 108 Turistica che sarà migliorata nei collegamenti con Ortigia e con tutto il centro storico.

Gli investimenti saranno concentrati nei primi tre anni, per 764 mila euro complessivi.

Un percorso con Sais che continua

​«Siamo felici – ha detto il sindaco Italia – di continuare a condividere con Sais un percorso iniziato tre anni fa con tante novità rispetto al passato. Nei prossimi anni il tragitto sarà interamente compiuto con risultati che ci porranno in linea con la le migliori esperienze presenti in Italia.

Da tempo, ci siamo lasciati alle spalle un trasporto urbano insufficiente e lacunoso in cui i disservizi erano all’ordine del giorno. Adesso i siracusani devono superare il pregiudizio secondo cui gli autobus non ci sono o sono in ritardo, perché i dati di questi anni ci dicono il contrario: i bus a Siracusa ci sono, viaggiano in orario e coprono il territorio. Da questo momento possiamo solo migliorare».

Una soddisfazione anche per l’assessore Pantano che rimarca quanto Sais abbia dato prova di affidabilità ed efficienza: «L’azienda oggi conosce il territorio, le sue criticità ma anche le potenzialità per un migliorare il servizio. Ha dimostrato di volere spendere e un contratto di nove, rispetto a quelli a breve scadenze, consentirà di recuperare e far fruttare gli investimenti effettuati».

Accessibilità economica e promozionale

​In questo caso l’offerta prevede 12 giornate annue di trasporto gratuito e gratuità per 4 grandi eventi annui su linee dedicate. Sono previste anche nuove agevolazioni tariffarie:

Gratuità per i bambini 0-4 anni

Abbonamento ridotto annuale per under 20 e over 65

Sconti su quello mensile per gli over 65.

Sul fronte tecnologico, invece, l’offerta introduce un sistema evoluto di infomobilità in tempo reale su mezzi, sito, app e web app, paline elettroniche. Un sistema che permetterà di conoscere la posizione dei mezzi, gli orari di arrivo, i ritardi, le deviazioni e le interruzioni del servizio. E su app e web app sarà possibile anche avere tutte le informazioni necessarie a pianificare i tragitti personalizzati.

​Inoltre, è previsto un modello integrato di vendita: sito web, app, servizio clienti, 70 punti vendita fisici, piattaforme digitali e pagamento contactless a bordo su tutti i mezzi. I punti vendita rilasceranno anche gli abbonamenti.

L’attività dei bus a Siracusa

​In termini numerici i bus a Siracusa, secondo il direttore di Sais Vincenzo Asaro, hanno una puntualità certificata del 97 per cento. Sono attive 20 linee e sono 285 mila le corse effettuate in tre anni; fino ad oggi sono stati 1 milione 743 mila i passeggeri totali.

Il trend, ha aggiunto Asaro, è in costante crescita: si punta a sfiorare gli 870 mila passeggeri nel 2026 per raggiungere il milione l’anno nei prossimi 24 mesi e attestarsi tra 1,1 e 1,2 milioni. Infine, la clientela non è solo turistica in quanto il picco di passeggeri si tocca nella fascia oraria 8-14, in coincidenza con gli spostamenti casa-lavoro. Anche i numeri sulle presenze nelle singole corse, secondo la Sais, sono equiparabili a quelle di altre città con caratteristiche simili a Siracusa ma con esperienze di Tpl più consolidate e di più lunga durata.

Mobilità sostenibile: le novità

​Le novità non mancano anche dal punto di vista della mobilità sostenibile. Il dirigente Brex ha dichiarato che dal ministero dell’Ambiente sono in arrivo 9,6 milioni, da distribuire nei prossimi 5 anni, per incentivare il trasporto pubblico e disincentivare l’uso del mezzo privato.