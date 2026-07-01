Aldo Fusco è il nuovo Questore di Siracusa

Si insedierà lunedì 6 luglio il nuovo Questore di Siracusa il Dirigente Superiore della Polizia di Stato dottor Aldo Fusco, che succede al dottor Roberto Pellicone.

Con oltre trent’anni di esperienza maturata in contesti complessi della Sicilia, Calabria e Puglia, il Questore Aldo Fusco porta a Siracusa un solido bagaglio professionale nella lotta alla criminalità organizzata e nella gestione dell’ordine pubblico.

Messinese d’origine, già Questore di Oristano e di Ascoli Piceno, torna in Sicilia come Questore della Provincia di Siracusa dove è già stato dirigente del Commissariato di Lentini e della Divisione Anticrimine.

Laureato in giurisprudenza e in scienze della pubblica amministrazione, è entrato nella Polizia di Stato nel 1989, nell’agosto del 1990 viene assegnato alla Questura di Messina, prima alla Squadra Mobile, poi come dirigente dell’Ufficio Prevenzione Generale e successivamente alla guida di vari Commissariati della provincia di Messina.

Dal 1998 al 2005 ha prestato servizio alla Direzione Investigativa Antimafia di Messina.

Nella sua carriera è stato impegnato in prima linea nella lotta alla criminalità comune e organizzata di stampo mafioso, coordinando importanti operazioni di polizia giudiziaria.

Promosso Primo Dirigente nel 2014, ha diretto la Divisione Anticrimine della Questura di Enna sino al 2017, quando è stato assegnato alla Questura di Reggio Calabria dove ha ricoperto l’incarico di dirigente della Divisione Anticrimine e successivamente di Capo di Gabinetto.

Da giugno 2021 a settembre 2024 è stato Vicario del Questore di Bari.

Promosso Dirigente Superiore, è stato Questore di Oristano e poi di Ascoli Piceno, dove, facendo leva sulla sua consolidata esperienza nel settore, ha garantito i complessi ed articolati servizi di ordine e sicurezza pubblica in occasione dell’ultimo campionato di Lega Pro conclusosi con la storica promozione, avvenuta lo scorso 7 giugno, dell’Ascoli Calcio in serie B.

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