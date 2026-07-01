Voragine sulla strada: disagi sulla 114

Da questa mattina il traffico sulla statale 114 è reso difficoltoso dalla presenza di una buca. Il disagio è avvenuto non molto distante dal Ciapi e allo svincolo per Belvedere, dove l’asfalto è ceduto, molto probabilmente per problemi avvenuti nel sotto strada. Le pattuglie della polizia municipale hanno presidiato l’incrocio deviando il traffico lungo la strada provinciale. Questo per evitare il rischio di incidenti o di danneggiamento dei veicoli in transito. Molti i disagi per gli automobilisti, costretti a fare un lungo giro per recarsi a Priolo.