Le rotte del deserto

Melchiorre , Crocifisso e Prelati

Tre cognomi che stanno rinnovando gli incubi notturni del commissario Belcuore , dell ad sac Torrisi e di tutto Acireale già alquanto scossi da oltre 10 anni . Ospiti dell hotel Le Dune, sede di Ymca e anche di Sud Press. Dettaglio .

Non c’è cosa aggiungere ai fiumi di parole , agli esposti presso corte dei conti e Procura della Repubblica , ai comitati permanenti , ai giornali cartacei e online, alle trasmissioni , ai salotti biosociali, ai politici più estremi e più moderati e governativi e di opposizione a Confcommercio con il presidente Agen , presente anche per la nuova stagione

Ormai si va alla “ricerca della o delle tangenti” di chi sostiene la privatizzazione cioè pezzi di governo regionale costretto a reggere in piedi l incancrenito re sole , di chi non vuole muoversi dal pubblico e di chi vorrebbe privatizzare ma senza opacità e sopratutto con le regole di una giunta camerale legittima .

“Non può un commissario straordinario decidere o meno di privatizzare o eliminare consiglieri o revisori o aumentarsi lo stipendio”

Comunque non può sostare oltre 12 mesi , impossibile stagnare 3 anni e mezzo . Atti in bilico . E tanto altro , troppo è stato detto in conferenza stampa ma in assoluto ci si chiede chi abbia definito il costo di 600 milioni di euro per la vendita di un aeroporto che ne vale oltre un miliardo

E non parliamo di Comiso, senza numeri , senza voli, ma con 100 dipendenti e con centinaia di milioni di investimenti, per chi? Per l accountable manager e le frecce tricolori mentre il cargo non lo vuole nessuno . Se solo si ascoltassero gli operatori si conoscerebbero i problemi reali di chi deve necessariamente muoversi su gomma . I costi dei voli vuoti poi li possono spiegare i vettori

Ma il plauso all ironia , tipica del siciliano che è costretto ad usarla come antidoto alla disperazione , va a Crocifisso( nomen omen ?) che con una verve spumeggiante comunica la soluzione trovata e cioè che per arrivare a Marina di Ragusa non serve Comiso poiché è sufficiente atterrare a Malta , affittare un auto, prendere l aliscafo per Marina o per Pozzallo e non vedere così la montagna di spazzatura prima dell aeroporto

Purtroppo non è tempo di ironia , ne di lasciamo perdere, il comitato riunitosi oggi ha dimostrato testa alta , dignità e amore per la Sicilia … e competenza

Non so , non ne ho gli strumenti ma se i tre nomi allineati Melchiorre Crocefisso e Prelati avessero un senso mistico ci rifletterei .

Ciò che è in cielo così è in terra , ciò che è sopra così è sotto