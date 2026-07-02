Emergenza criminalità a Catania: lunedì incontro con la commissione Antimafia

Catania, l’emergenza criminalità continua. E se da giorni proseguono blitz antimafia e arresti, lunedì 6 luglio ci si prepara all’incontro della commissione Antimafia con i vertici dell’ordine pubblico.
L’incontro si svolgerà in Prefettura dalle ore 11.00 e prevede un focus sulla recrudescenza della criminalità di stampo mafioso a Catania. A presiedere la commissione regionale Antimafia Antonello Cracolici e i vertici dell’ordine pubblico.
La commissione incontrerà il prefetto Pietro Signoriello, il procuratore capo della DDA di Catania, Francesco Curcio, il comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica e il capo centro operativo della Direzione Investigativa Antimafia (DIA) di Catania, Felice Puzzo.