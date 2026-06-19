Polemica bandi reti idriche. Assenza: “Mancavano i requisiti”. Cannata: “Fallimento di mancata partecipazione”

Prosegue il dibattito sulla polemica della gestione idrica nella fase di passaggio da Siam ad Aretusacque. Dopo le accuse lanciate dal deputato Luca Cannata di Fratelli d’Italia per la mancata partecipazione della provincia di Siracusa ai bandi per il miglioramento delle infrastrutture idriche, il presidente del Consiglio di Sorveglianza di Aretusacque, Giuseppe Assenza replica alle dichiarazioni in merito alla vicenda.

Nella nota integrale diffusa a nome della società che nelle prossime settimane subentrerà nella gestione del servizio idrico integrato in buona parte dei comuni del Siracusano si legge che, dopo verifiche tecniche e amministrative da parte di Aretusacque spa è emerso che la società non poteva partecipare perché mancavano i requisiti previsti dall’Avviso per accedere allo Strumento finanziario nazionale per gli investimenti infrastrutturali e per la sicurezza nel settore idrico (SFNIISSI). In particolare, la costruzione della società avvenuta successivamente al termine del 21 Giugno 2023.

“Compito primario di un Deputato nazionale – dice Assenza – dovrebbe essere quello non di intervenire a Bando scaduto, ma di informare, sollecitare a tempo debito gli Enti locali interessati, incalzarli, fungere insomma da pungolo, piuttosto che sollevare l’ingiusto clamore della propaganda, a buoi scappati. D’altra parte, se anche il Comune di residenza è risultato il più impreparato, non c’è da stupirsi più di tanto. Per tutto quanto sopra specificato, risulta infondato, arbitrario e fuori luogo ogni eventuale accusa di omessa sorveglianza allo scrivente Comitato”.

L’esclusione dalla graduatoria del Comune di Avola

Tra i fatti citati da Assenza quello riguardante il Comune di Avola escluso dalla graduatoria dei Bandi regionali seppur titolare seppur titolare di tre progetti per un ammontare di circa 4 mln di Euro. Questo perché sono stati ritenuti inammissibili per documentazione incompleta e totalmente priva degli allegati richiesti, al contrario dei Comuni di Melilli, Sortino, Ferla, Lentini e Noto che hanno ottenuto nel corso di questi anni – anche per la collaborazione istituzionale con ATI – finanziamenti per oltre 10 milioni di Euro, per progetti ritenuti ottimi.

La replica di Cannata

Ai mancati requisiti arriva non si fa attendere la risposta di Cannata: “Oggi non stiamo discutendo di una scelta politica. Stiamo discutendo del fatto che il territorio non era nelle condizioni di partecipare. Ed è esattamente questo il fallimento che denunciamo. Sorprende poi il tentativo del presidente del Consiglio di Sorveglianza Assenza di spostare il dibattito sul Comune di Avola... Chiederemo l’accesso agli atti non solo sul bando SFNIISSI ma anche sull’intera procedura relativa al bando FESR Sicilia 2021-2027, per verificare responsabilità, attività svolte, trasmissioni documentali, istruttorie e ogni fase del procedimento.

Riguardo al ruolo che dovrebbe avere Cannata in quanto Deputato, replica ad Assenza con testuali parole: “Il compito di un parlamentare è controllare, verificare, chiedere conto dell’utilizzo delle risorse pubbliche, vigilare sull’operato degli enti e di chi ricopre incarichi pagati con i soldi dei cittadini. Ed è esattamente ciò che sto facendo. Forse il problema è proprio questo. Dopo anni in cui nessuno poneva domande, oggi c’è qualcuno che pretende risposte. Io non sono componente del Consiglio di Sorveglianza. È Assenza, assieme agli altri componenti, ad essere pagato dai cittadini per svolgere quella funzione. E allora – conclude – i cittadini hanno diritto di sapere cosa abbiano fatto in questo anno. Quali atti hanno prodotto. Quali controlli hanno effettuato. Quali criticità hanno segnalato. Quali risultati hanno ottenuto… Perché dietro le sigle e gli organismi societari ci sono persone, scelte e riferimenti politici ben precisi. Ed è giusto che i cittadini conoscano nomi, responsabilità e risultati di chi in questi anni ha governato il sistema idrico provinciale“.