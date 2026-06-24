Calcio Avola, Vittorio Strianese è il nuovo direttore sportivo

Il Calcio Avola 1949 ha affidato l’incarico di direttore sportivo a Vittorio Strianese, dirigente di grande esperienza e profonda conoscenza del panorama calcistico nazionale e siciliano. L’arrivo di Strianese rappresenta un segnale delle ambizioni del club, deciso a rafforzare la propria struttura organizzativa e tecnica attraverso una figura di comprovata competenza. La società punta così a consolidare il proprio progetto sportivo affidandosi a un professionista capace di coniugare conoscenza del mercato, capacità gestionali e visione strategica.

Originario di Eboli, Strianese ha costruito una carriera di assoluto rilievo nel calcio dilettantistico. Le sue prime esperienze significative arrivano con l’Ebolitana, dove ricopre prima il ruolo di team manager e successivamente quello di direttore sportivo, contribuendo alla storica vittoria del campionato di Serie D nella stagione 2010-2011.

Successivamente si mette in evidenza alla guida del Sapri, conquistando la Coppa Italia di Serie D, prima di affrontare l’esperienza in una piazza prestigiosa come Matera.

Particolarmente significativo anche il suo percorso in Sicilia. Per tre stagioni e mezzo è stato protagonista con il Noto, società con la quale ha ottenuto importanti risultati nella massima categoria dilettantistica regionale. Nel suo curriculum figurano inoltre incarichi di rilievo con Acireale e Scordia.

Tra le esperienze più brillanti della sua carriera spicca quella maturata al Paternò, dove ha guidato un ciclo vincente culminato con il successo nel campionato di Eccellenza e con la conquista della Coppa Italia Nazionale di Eccellenza, ottenuta nella finale contro la Solbiatese. Un percorso che ha poi portato il club etneo a consolidarsi nel campionato di Serie D.

Nell’ultima stagione sportiva, la 2025-2026, Strianese ha diretto l’area tecnica del Milazzo nel campionato di Serie D, conducendo la squadra a un positivo ottavo posto finale.