Asp Siracusa: rinnovati cinquantuno incarichi

Il commissario straordinario dell’Asp di Siracusa, Gioacchino Iraci ha firmato il rinnovo di 51 incarichi tra direzioni di strutture ospedaliere, posizioni dirigenziali e incarichi di funzione destinati al personale sanitario e amministrativo.

Tra i provvedimenti più rilevanti figurano cinque rinnovi quinquennali alla guida di reparti strategici degli ospedali della provincia. All’ospedale Umberto I di Siracusa sono stati confermati Massimo Tirantello alla direzione della Neonatologia con Utin, Francesco Oliveri alla guida dell’Anestesia e Rianimazione e Aulo Di Grande alla direzione del Pronto soccorso. All’ospedale Avola-Noto, invece, sono stati rinnovati gli incarichi di Gioacchino Di Stefano per l’Anestesia e Rianimazione e di Dario Chiaramida per il Pronto soccorso.

L’Azienda sanitaria ha inoltre sottoscritto dieci incarichi dirigenziali finalizzati al rafforzamento della gestione medica e amministrativa: sette riguardano dirigenti medici dell’area sanitaria, uno un dirigente veterinario e due dirigenti amministrativi.

Completano il quadro 36 incarichi di funzione assegnati al personale del comparto in possesso dei requisiti previsti dal contratto collettivo nazionale e dal regolamento aziendale. Si tratta di strumenti che valorizzano competenze professionali, responsabilità organizzative e percorsi di crescita del personale sanitario, tecnico e amministrativo, contribuendo a migliorare l’efficienza dei servizi e la qualità dell’assistenza ai cittadini.

Nel corso della cerimonia di sottoscrizione degli incarichi, alla presenza dello staff delle Risorse Umane diretto da Lavinia Lo Curzio, il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha evidenziato il valore strategico dell’iniziativa.

«Distinguere e valorizzare le diverse professionalità, dalle figure apicali di direzione alle cariche dirigenziali, fino agli incarichi di funzione del personale del comparto, è fondamentale per l’organizzazione dei nostri servizi. Queste azioni ci permettono di dare una risposta sempre più qualificata e tempestiva ai bisogni di salute dei cittadini», ha dichiarato.