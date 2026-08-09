Addio a Enzo Firullo: il teatro perde un grande protagonista

È scomparso all’età di 81 anni Enzo Firullo, regista, attore, commediografo e autore di testi musicali originario di Siracusa. Con la sua lunga attività sui palcoscenici di tutta Italia, Firullo ha rappresentato una delle figure più appassionate e autentiche del teatro in lingua siciliana.

Capocomico della compagnia teatrale Comica, è stato anche il fondatore del piccolo teatro intitolato alla moglie Elvira, scomparsa alcuni anni fa. Uno spazio fortemente voluto e legato alla sua storia personale e artistica, diventato negli anni un punto di riferimento per la cultura teatrale locale.

Nel corso della sua lunga carriera, Firullo ha curato le commedie di Pirandello, Martoglio, Scarpetta, Danese, Spampinato, Beretta. Ha scritto e diretto “Nnicuzza”, ha curato la regia di Un sinnicu difittusu, e ‘A quaterna, scritte dal figlio Francesco a cui ha lasciato l’eredità artistica.