Priolo Gargallo, il vice sindaco Biamonte: “Estate ricca di eventi per tutte le età”

PRIOLO GARGALLO – Un’estate all’insegna dello sport, della cultura e dello spettacolo. È questo il programma che l’amministrazione comunale di Priolo Gargallo ha messo in campo per i cittadini e i visitatori, come spiega il vice sindaco Alessandro Biamonte, intercettato subito dopo una riunione con la squadra di pallavolo locale, protagonista di importanti successi a livello regionale e nazionale.

LO SPORT COME VALORE E AGGREGAZIONE

«Lo sport a Priolo è una delle cose che ha sempre funzionato», esordisce Biamonte. «Stiamo valorizzando e promuovendo sempre di più tutte le pratiche sportive. Da poco è uscito anche un bando “Sport per Tutti”, una mia iniziativa che dà la possibilità a coloro che non hanno un reddito importante di praticare sport gratuitamente».

Il vice sindaco sottolinea con orgoglio i risultati della squadra di pallavolo: «Si è classificata prima a livello regionale e seconda a livello nazionale. Abbiamo fatto una riunione per organizzare al meglio le attività per il 2027».

Pallavolo e basket rappresentano grandi tradizioni per Priolo, favorite anche dalle strutture disponibili: «Abbiamo il Polivalente e la nuova palestra della scuola Ruiz, bellissime strutture che ci permettono di praticare sport in maniera adeguata».

LO SPORT COME SPETTACOLO E VALORI SANI

Per Biamonte, lo sport non è solo attività fisica: «È una forma di spettacolo che fa bene alla salute e anche a chi lo segue, perché trasmette valori sani: solidarietà, vicinanza, aggregazione, rispetto delle regole. È arte sportiva».

UN’ESTATE DI EVENTI: DA PETIT A MATTIA BAZAR

E proprio parlando di spettacolo, il vice sindaco anticipa il ricco calendario estivo e autunnale: «Stiamo preparando anche il calendario di settembre con nomi veramente importanti. A fine settembre avremo i Matia Bazar a Priolo, cantanti di livello nazionale».

Tra gli eventi in programma: Petit, i K-pop – molto attesi dai giovani – cinema, teatro e musica dal vivo. «Abbiamo cercato di accontentare tutte le fasce d’età: grandi, piccoli, giovani», precisa Biamonte.

SILENT PARTY E GONFIABILI A MARINA DI PRIOLO

A Marina di Priolo sono previste due serate speciali. Il 10 agosto si terrà il Silent Party, con musica “silenziosa” tramite cuffie wireless: «Potranno seguire la musica attraverso tre canali di comunicazione, scegliendo quello preferito».

Inoltre, «avremo gonfiabili per i più piccoli, per far trascorrere nel migliore dei modi queste giornate d’estate».

ECONOMIA CIRCOLARE E SERVIZI AI CITTADINI

Il programma culturale ha anche una valenza economica: «Abbiamo valorizzato le aree dove insistono i commercianti per mettere in moto l’economia circolare. Se da una parte i cittadini pagano i tributi, dall’altra noi dobbiamo fornire i migliori servizi. Anche lo spettacolo è una forma di servizio».

Biamonte rivendica la qualità della proposta: «Deve essere di buon gusto e soddisfare le esigenze di tutti, dai grandi ai piccoli. L’altro giorno abbiamo avuto una cover di Lucio Dalla che è andata alla grande, con tanta partecipazione e di altissimo livello».

GASTRONOMIA E NOSTALGIA: IL RITORNO DEI BEANS

Non manca l’attenzione alla gastronomia, con due giornate dedicate e il grande ritorno dei Beans: «Per i nostalgici sarà un’occasione veramente da vivere e da godere».

L’unica preoccupazione del vice sindaco? Il caldo: «Dobbiamo augurarci un po’ di vento. Con questo caldo diventa difficile seguire gli spettacoli. Sto guardando le previsioni, non per la pioggia, ma per il vento».

AUGURI DI SERENITÀ, ANCHE AI LAVORATORI

Concludendo, Biamonte rivolge un pensiero a tutti i cittadini: «Auguro a tutti tanta serenità e buona estate, che ognuno possa soddisfare le proprie esigenze e i propri desideri».

Un pensiero speciale va ai lavoratori: «Ci avviciniamo a Ferragosto. C’è tanta gente che si gode l’estate, ma c’è tanta gente che rimarrà al posto di lavoro. Quindi un Ferragosto a tutti voi, soprattutto di tanta serenità, che ne abbiamo veramente bisogno. Abbiamo bisogno di svago e di serenità».

Un’estate priolese che si preannuncia ricca, inclusiva e per tutti i gusti.