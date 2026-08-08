Spiagge accessibili, Gennuso presenta un Ddl su modello Granelli per tutti i litorali

Pachino, con la spiaggia accessibile e inclusiva in contrada Granelli, emblema per altri litorali siciliani accessibili. Ad avanzare il disegno di legge dal titolo “Accessibilità nelle aree demaniali destinate alla libera balneazione per le persone diversamente abili” l’On. Riccardo Gennuso.

Il DDL n. 252 del 10 gennaio 2023 prevede un incremento, presso gli arenili dell’Isola, delle strutture per le persone con disabilità e rendere sicuro e accessibile il mare. “I dati dell’Associazione Sicilia Turismo per tutti – dice Gennuso – sono molto deludenti indicando, in poco più di un centinaio la metà create dai privati, le strutture nelle nostre spiagge abilitate ad accogliere la disabilità“.

L’iniziativa, che dovrebbe essere portata in assemblea il prossimo autunno riconoscerebbe ai Comuni rivieraschi le necessarie risorse per realizzare parcheggi adeguati e riservati a ridosso dei litorali, discese a mare, bagni igienici e sedie Job con l’assistenza di bagnini preparati.

“In politica, in questi anni, ho imparato che ci sono iniziative che si fanno perché utili al territorio, e ne ho fatte tantissime, altre che oltre ad essere utili, sono anche indispensabili; l’iniziativa realizzata in Contrada Granelli, mi ha lasciato un senso di profondo benessere interiore perché sono riuscito a provocare quelle straordinarie e significative razioni e relazioni umane che solo l’amore può generare”.