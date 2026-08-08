Siracusa, bus urbani: nuova linea 105 Ortigia – Sbarcadero e parcheggio in via Elorina

Novità in arrivo sui trasporti per i cittadini e turisti della città aretusea.

Da lunedì 10 agosto, in via sperimentale, ci saranno spostamenti più semplici, frequenti ed efficienti grazie al collegamento diretto tra la Borgata, Sbarcadero e Ortigia con l’unione delle linee 105 Santa Lucia e 106 Ortigia, che confluiranno in un’unica linea 105.

Il tragitto: le vie interessate

La partenza della linea è prevista ai Villini del Foro Siracusano in corso Umberto I con una frequenza di circa 20-30 minuti. Il servizio sarà attivo fino alle ore 23 dal lunedì al giovedì; mentre il venerdì, il sabato, la domenica e nei giorni festivi le corse saranno prolungate fino alle 2.

Venerdì 14, sabato 15 e domenica 16 agosto la 105 la tratta sarà completamente gratuita.

Gli spostamenti della nuova linea prevedono:

piazzale Marconi

via Malta

via Chindemi

corso Matteotti

via della Maestranza

belvedere San Giacomo

lungomare Vittorini

parcheggio Talete

riva della Posta

corso Umberto I

via Foro Siracusano

via Agatocle

largo Gilippo

via dell’Arsenale

via allo Sbarcadero Santa Lucia

via dell’Arsenale

riviera Dionisio il Grande

piazza Cappuccini

via Politi Laudien

via Von Platen

viale Teocrito

viale Augusto (campo scuola)

via Cavallari

via Paolo Orsi

corso Gelone

via Agatocle

largo Gilippo

via dell’Arsenale

via allo Sbarcadero Santa Lucia

viale Armando Diaz

piazza Pantheon

via Catania

piazzale Marconi

via Foro Siracusano e corso Umberto I (fronte civico 138).

Una tratta per favorire gli spostamenti serali

Una novità per facilitare gli spostamenti serali verso le zone della movida siracusana, specie con la nuova piazza dello Sbarcadero. “Incentiviamo la possibilità – dice il sindaco Francesco Italia – di raggiungerle parcheggiando l’auto lungo il percorso della linea 105 e di proseguire con i mezzi pubblici avendo a disposizione il servizio di infomobilità sull’app di Sais Autolinee o su Google Maps. Inoltre, nei fine settimana e nei festivi saranno potenziati i collegamenti tra il parcheggio di via Elorina e il centro storico con la linea Periplo di Ortigia“.

Il parcheggio Elorina tra le novità



Novità anche per il parcheggio Elorina. Nelle giornate di venerdì, sabato, domenica e festivi, la linea Periplo di Ortigia sarà potenziata e dalle ore 18 alle 2, con una frequenza di 20 minuti e raggiungerà anche l’area di sosta che si trova all’ingresso sud di Siracusa.

In questo modo si incentiva una mobilità più sostenibile con l’invito di lasciare l’auto nei parcheggi esterni, in particolare in via Elorina, e raggiungere il centro storico e le aree turistiche con il trasporto pubblico per ridurre traffico e congestione nelle zone più frequentate della città.