Priolo, rogo alla Pineta: vigili del fuoco sul posto

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Un incendio si è sviluppato nel primo pomeriggio intorno alle 14:40, nella zona del vallone alle spalle della pineta, in corrispondenza di via delle Palme. L’area interessata dal rogo prosegue anche verso via Ippolito Pindemonte.

Le fiamme sono risultate inizialmente molto visibili perché vicine alle abitazioni della zona di via Alcide De Gasperi, nei pressi della farmacia La Pineta. La presenza del fronte di fuoco a ridosso dell’area urbanizzata ha reso necessario l’intervento immediato dei Vigili del Fuoco.

La squadra intervenuta sul posto è riuscita a domare il fronte nella zona da cui sarebbe partito l’incendio, contenendo la propagazione nella parte iniziale del vallone.

La situazione resta tuttavia ancora in evoluzione. Le fiamme risultano attive e si stanno spostando verso la parte alta del paese, in direzione dell’area alle spalle della scuola Alessandro Manzoni e verso la zona del Sacro Cuore.

Le operazioni di spegnimento e monitoraggio proseguono per evitare che il rogo possa raggiungere altre aree sensibili o avvicinarsi ulteriormente alle abitazioni.