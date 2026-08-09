Lutto nel teatro siracusano: morto Enzo Firullo, Auteri: “Ha fatto del palcoscenico una missione di vita”

SIRACUSA – Il mondo del teatro siracusano è in lutto per la scomparsa di Enzo Firullo, regista, attore, commediografo e figura storica della scena culturale aretusea, morto questa mattina. A darne notizia è stato il deputato regionale Carlo Auteri, che ha voluto ricordare l’artista con parole di profondo affetto e riconoscenza.

«Con la scomparsa di Enzo Firullo, Siracusa perde un uomo che ha dedicato la propria vita al teatro, alla sua diffusione e alla formazione di generazioni di appassionati», ha dichiarato Auteri. «Alla sua famiglia, ai figli e a tutti coloro che hanno condiviso con lui il palcoscenico va il mio più sincero e affettuoso cordoglio».

UNA VITA TRA COMPAGNIA COMICA E PICCOLO TEATRO ELVIRA

Enzo Firullo ha attraversato decenni di attività artistica, legando indissolubilmente il proprio nome alla Compagnia Comica e, negli ultimi anni, al Piccolo Teatro Elvira, diventando punto di riferimento per attori, maestranze e pubblico.

Per Auteri, il ricordo assume un significato particolare anche per il suo personale percorso professionale: «Parlo di Enzo anche da uomo di teatro, perché conosco cosa significa dedicare una vita a questo mestiere», ha spiegato il deputato, che da circa 25 anni lavora nel settore teatrale come imprenditore culturale, organizzatore, direttore artistico e di produzione, oltre che gestore di teatri in Sicilia.

“CONOSCO LE PROVE, LE DIFFICOLTÀ, IL LAVORO INVISIBILE”

«Conosco le prove, le difficoltà, il lavoro invisibile dietro ogni sipario che si apre», ha proseguito Auteri. «Ma conosco soprattutto la soddisfazione di vedere una sala riempirsi e una comunità riconoscersi in quello che accade sul palcoscenico. Enzo apparteneva pienamente a questo mondo».

Il deputato ha voluto sottolineare il valore del lavoro portato avanti da Firullo a Siracusa, non solo attraverso gli spettacoli, ma anche nella costruzione di luoghi e occasioni nei quali il teatro potesse continuare a vivere e a formare nuove generazioni.

TEATRO COME CULTURA, FORMAZIONE E IDENTITÀ

«Il teatro non è soltanto spettacolo. È cultura, formazione, aggregazione, memoria e identità», ha affermato Auteri. «Enzo questo lo aveva compreso e praticato per tutta la vita. Ha tenuto vivo un teatro costruito con il lavoro quotidiano, con le compagnie, con gli attori, con le maestranze e soprattutto con il pubblico».

Il parlamentare ha evidenziato come Firullo rappresentasse quel tessuto culturale che spesso lavora lontano dai riflettori, ma senza il quale «le nostre città sarebbero enormemente più povere».

“IL SIPARIO SI CHIUDE SULL’UOMO, MA RESTA IL SUO PATRIMONIO”

Concludendo il suo messaggio di cordoglio, Auteri ha voluto lasciare un pensiero alla famiglia: «Mi stringo con sincero affetto alla famiglia Firullo in questo momento di dolore. Il sipario si chiude sull’uomo, ma ciò che ha costruito sul palcoscenico resta patrimonio della città».

Con Enzo Firullo se ne va un pezzo di storia del teatro siracusano, ma la sua eredità artistica e umana continuerà a vivere nelle sale, nei ricordi e nel cuore di chi ha avuto la fortuna di conoscerlo e di lavorare con lui.