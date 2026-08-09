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Cronaca

Il cordoglio del sindaco Italia per la scomparsa di Enzo Firullo

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Siracusa, 9 agosto ‘26 – «Enzo Firullo è stato un magistrale interprete della commedia dialettale siciliana,alla quale si è dedicato con capacità innovativa. La sua passione per il teatro, sin da giovanissimo, lo ha portato a misurarsi in tutti i ruoli, anche fuori da palcoscenico, nella riscrittura di classici e nell’organizzazione di rassegne ed eventi. Firullo, con spirito indipendente, assieme alla moglie Elvira, è stato un prosecutore della tradizione teatrale siracusana e adesso passa il testimone ai figli Francesco e Agnese, a cui vanno le mie sentite condoglianze». Lo dichiara il sindaco di Siracusa, Francesco Italia.

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