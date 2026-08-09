Maranza nel Siracusano: problema pressante

L’aggressione avvenuta nei pressi dello storico locale Il Cavallino Rosso di Siracusa, dove un gruppo di giovanissimi avrebbe assalito alcuni turisti francesi armato di catene e bottiglie di vetro, rappresenta un campanello d’allarme che nessuno può permettersi di ignorare. Le indagini sono affidate alle forze dell’ordine e saranno gli investigatori ad accertare responsabilità e dinamica dei fatti.Al di là dell’episodio specifico, emerge però una domanda inevitabile: il fenomeno delle cosiddette baby gang o dei cosiddetti “maranza” sta mettendo radici anche nella provincia di Siracusa?I dati sulla criminalità mostrano che la provincia aretusea continua a occupare una posizione significativa nella graduatoria nazionale per numero di denunce, segnale di un territorio che richiede un’attenzione costante sul fronte della sicurezza.

Sarebbe un errore gravissimo pensare che il problema riguardi esclusivamente il capoluogo. I piccoli comuni della provincia, da Noto ad Avola, da Floridia a Palazzolo Acreide, passando per Rosolini, Lentini, Augusta, Priolo, Melilli e gli altri centri, non possono considerarsi immuni. Spesso è proprio nei paesi dove “ci si conosce tutti” che si tende a sottovalutare i primi segnali di disagio giovanile, di violenza gratuita e di microcriminalità.Le cronache degli ultimi mesi raccontano una realtà fatta di aggressioni, intimidazioni e gruppi di adolescenti che cercano visibilità attraverso la violenza. Non bisogna cadere nell’errore di etichettare un’intera generazione, ma è altrettanto sbagliato minimizzare fenomeni che rischiano di degenerare.Occorre una risposta concreta. Servono controlli più frequenti nelle piazze, nei luoghi della movida e nei punti di ritrovo dei giovani, non solo a Siracusa città ma anche nei centri della provincia.

È fondamentale rafforzare la presenza di Polizia, Carabinieri e Polizie Locali, soprattutto nelle ore serali e nei fine settimana.Parallelamente, è necessario investire nella prevenzione: scuole, famiglie, associazioni e istituzioni devono lavorare insieme per impedire che il branco diventi un modello di appartenenza e che la violenza venga considerata una forma di affermazione sociale.L’aggressione del Cavallino Rosso non deve essere archiviata come un semplice fatto di cronaca. Deve rappresentare un punto di svolta. La sicurezza non riguarda soltanto le grandi città: riguarda anche i piccoli comuni, dove il rischio di sottovalutare i segnali può avere conseguenze pesanti.La provincia di Siracusa ha tutte le risorse per reagire, ma serve una presa di coscienza collettiva. Aspettare il prossimo episodio significherebbe arrivare troppo tardi.