Priolo, Melilli e Augusta: il “prezzo” del petrolio

C’è una domanda che migliaia di cittadini della provincia di Siracusa continuano a porsi senza ricevere una risposta convincente: com’è possibile che chi vive accanto alle raffinerie, respirandone ogni giorno i rischi ambientali, debba pagare il carburante quanto – e talvolta più – di chi abita a centinaia di chilometri dagli impianti?

È il grande paradosso del polo petrolchimico di Priolo Gargallo, Augusta e Melilli. Un territorio che da decenni rappresenta uno dei pilastri dell’industria energetica italiana. Da qui passano milioni di tonnellate di greggio, qui vengono raffinati carburanti destinati a rifornire l’intero Paese e i mercati internazionali. Eppure, chi vive all’ombra delle ciminiere continua a fare i conti con un’amara realtà: l’odore degli idrocarburi nell’aria, il timore per la salute e un costo della benzina che continua a salire.

Il prezzo che queste comunità pagano non è soltanto economico. È fatto di preoccupazioni quotidiane, di allarmi ambientali, di interrogativi sulla qualità dell’aria, dell’acqua e del suolo.

È il prezzo di un modello industriale che ha prodotto occupazione e sviluppo, ma che ha anche lasciato profonde ferite nel territorio.

E allora alcune domande diventano inevitabili: se le raffinerie rappresentano una risorsa strategica nazionale, perché i residenti non godono di alcuna forma di compensazione? Perché il pieno alla pompa continua a incidere allo stesso modo sul bilancio delle famiglie che, oltre all’aumento del costo della vita, convivono anche con il peso ambientale dell’industria?

È una questione di giustizia territoriale. In molte parti del mondo, le comunità che ospitano grandi impianti industriali ricevono agevolazioni, investimenti o misure compensative. Qui, invece, il cittadino sembra essere chiamato soltanto a sopportare.

Ma c’è un altro dato che dovrebbe preoccupare almeno quanto il caro carburante. Mentre il prezzo della benzina continua a crescere e il potere d’acquisto delle famiglie diminuisce, il malcontento sembra dissolversi nel rumore dei social network.

Le piattaforme digitali sono diventate il regno dell’effimero: video virali, balletti, dirette senza contenuto, polemiche costruite per ottenere qualche migliaio di visualizzazioni. Nel frattempo, le vere battaglie sociali finiscono in fondo alla bacheca.

Ci si indigna per pochi minuti, si lascia un “mi piace”, si condivide l’ultimo contenuto dell’influencer di turno e tutto torna come prima. Il dissenso, quello autentico, quello che potrebbe trasformarsi in pressione civile verso le istituzioni, sembra essersi smarrito.

È anche per questo che il caro carburante rischia di diventare una normalità. Perché senza cittadini informati, uniti e determinati, nessuno avrà interesse ad affrontare il problema.

Un territorio che contribuisce in maniera determinante all’autonomia energetica dell’Italia non può essere ricordato soltanto quando produce ricchezza o quando si verifica un’emergenza. Deve essere ascoltato ogni giorno.

Le istituzioni locali, regionali e nazionali hanno il dovere di aprire un confronto serio su questo tema.

Il vero scandalo non è soltanto il prezzo del carburante, ma aver convinto migliaia di persone che tutto questo sia normale.