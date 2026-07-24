Giovedì 23 luglio le condizioni meteomarine particolarmente avverse hanno visto la Guardia Costiera impegnata in diverse azioni di ricerca e soccorso sul litorale. A essere coinvolte le unità unità da diporto e le persone in difficoltà in mare, con un episodio di emergenza sanitaria a terra.

Le segnalazioni sono arrivate dalla Sala Operativa già dal primo primo pomeriggio.

Minareto

A Siracusa le unità navali della Guardia Costiera hanno soccorso un natante da diporto con ancora incagliata e cime impigliate nelle eliche nei pressi della scogliera del Minareto. Dopo la messa in sicurezza e i tentativi di disincaglio, l’unità è stata scortata dal dipendente battello pneumatico GC B149 al rientro agli ormeggi senza conseguenze per le persone a bordo.

Portopalo

Nel tardo pomeriggio un’altra segnalazione è quella di un bagnante dell’Isola delle Correnti a Portopalo con l’invio della dipendente motovedetta CP 323, del battello GC B181 di Portopalo di Capo Passero e l’impiego della motovedetta CP 325 della Capitaneria di porto di Pozzallo.

Dopo vari pattugliamenti coordinati lungo il tratto di costa interessato e le verifiche via mare e terra è stato confermato

che il bagnante, a bordo di una canoa, è rientrato autonomamente senza bisogno di assistenza.

Fontane Bianche e Avola

Sempre durante la stessa fascia oraria è stata gestita la segnalazione di persona anziana deceduta per un malore su una spiaggia libera a Fontane Bianche. Sul posto le pattuglie da terra e le altre forze di polizia.

Mentre in serata è stato segnalato un kite surf, al largo della costa di Avola, in presunta difficoltà. Una motovedetta ha intrapreso la navigazione verso il punto indicato e l’intervento di un mezzo nautico di un circolo sportivo locale, poco distante dal surfista, che raggiunto è poi rientrato sulla spiaggia senza ulteriori difficoltà.