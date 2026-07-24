Ancora risultati insoddisfacenti per il servizio idrico a Siracusa. Secondo le ultime tre rilevazioni del Comitato Ortigia Cittadinanza Resistente il 22 luglio mattina le segnalazioni di pressione non regolare erano pari al 30,6%.; il 23 luglio mattina sono salite al 44,6%; la sera dello stesso giorno sono risultate pari al 46,7%.

Questa mattina, 24 luglio, le risposte negative sono state pari al 34,8%.

Il dato è superiore a quello del 22 luglio, ma ancora lontano da una stabile normalizzazione. Complessivamente, nelle ultime tre rilevazioni, circa il 42%, hanno segnalato una pressione non regolare.

Portata oltre alla pressione

L’approfondimento tecnico svolto dal gruppo di lavoro del Comitato, oltre alla pressione, potrebbe riguardare anche la portata, cioè la quantità d’acqua che arriva effettivamente in Ortigia e deve poi essere distribuita tra abitazioni, attività commerciali e strutture ricettive.

Dunque, pressione e portata sarebbero connesse. Una rete può risultare formalmente “in pressione”, ma se il volume d’acqua disponibile è insufficiente rispetto ai consumi, la pressione dinamica può diminuire nei rami più sfavoriti e ai piani superiori. Questo spiegherebbe sia le oscillazioni nel corso della giornata, sia il mancato riempimento di alcuni serbatoi di accumulo segnalato dai residenti.

Gli elementi ancora da verificare includono:

le possibili perdite di carico

le strozzature o disomogeneità nella rete interna

l’effetto aggravante di pompe private che aspirano direttamente dalla rete, sottraendo localmente portata alle utenze vicine. Si tratta di ipotesi tecniche da accertare mediante misurazioni del gestore, non di conclusioni definitive.

“Per chiarire il fenomeno – dice il portavoce del Comitato Davide Biondini – servono dati oggettivi e continuativi sulla portata e sulla pressione dell’acqua in ingresso a Ortigia, confrontati con le misurazioni nei punti più critici e nelle fasce di maggiore consumo. Il Comitato trasmetterà ad Aretusacque i risultati delle rilevazioni e le valutazioni del proprio gruppo tecnico, chiedendo che il prossimo confronto si concentri su questi aspetti tecnici“.