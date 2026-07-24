Visita istituzionale al Palazzo vescovile di Acireale



Incontro nella mattina del 23 luglio in un clima di cordialità, nel segno del rispetto reciproco e del dialogo istituzionale. L’Ambasciatore Mukhtarov ha visitato anche la Basilica Cattedrale. Confronto su dialogo interculturale, pace e convivenza.

Il vescovo di Acireale, mons. Antonino Raspanti, ha ricevuto nel Palazzo vescovile nella mattina del 23 luglio l’Ambasciatore della Repubblica dell’Azerbaigian presso la Santa Sede, S.E. Ilgar Yusif Oğlu Mukhtarov.

Visita alla Basilica Cattedrale

L’ambasciatore, giunto insieme ad Antonino Amato, Cavaliere di Merito con Placca del Sacro Militare Ordine Costantiniano di San Giorgio, ha fatto tappa anche nella Basilica Cattedrale della città, prima di proseguire il suo percorso istituzionale.

Dialogo su pace e convivenza

Il colloquio tra l’Ambasciatore e il vescovo si è svolto in un clima di cordialità, offrendo l’occasione per un confronto sui temi dello scambio interculturale.

L’incontro ha costituito un’occasione di confronto per approfondire i temi del dialogo tra i popoli, della cooperazione e della promozione dei valori della pace e della convivenza, nel quadro del ruolo che la diplomazia e le istituzioni ecclesiastiche possono svolgere nella promozione del dialogo e del rispetto reciproco.

Patrimonio artistico e spirituale

Nel corso della visita, S.E. Mukhtarov ha inoltre potuto conoscere da vicino la storia, il patrimonio artistico e il valore spirituale della Chiesa acese.

A guidare la visita in Basilica don Antonio Agostini, direttore del museo diocesano, che insieme al parroco don Mario Fresta e al vicario parrocchiale don Rosario Pappalardo, ha mostrato la cappella di Santa Venera, la meridiana e le opere di Sciuti.

Apprezzamento per l’accoglienza

Al termine della visita, l’Ambasciatore ha manifestato apprezzamento per l’accoglienza ricevuta e per il valore storico, artistico e spirituale del territorio diocesano, esprimendo gratitudine a mons. Antonino Raspanti per l’ospitalità riservata e per il proficuo momento di confronto istituzionale.