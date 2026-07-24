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'Aquila, Abruzzo, Cronaca, Italia

Tragedia alla scuola Guardia di Finanza di Coppito

Morta la 22enne precipitata dal palazzo della scuola Gdf all'Aquila
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Vani i tentativi dei medici di salvarla. Deceduta nella notte dopo essere precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera. Operata per gravi traumi alla testa e al bacino. Indagini in corso sulla dinamica.

È morta nella notte la ragazza di 22 anni precipitata ieri pomeriggio dalla finestra della sua camera alla scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di Finanza di Coppito, frazione dell’Aquila.

Condizioni disperate fin da subito

Le condizioni della giovane erano apparse da subito disperate. Vani i tentativi di salvarla da parte dei medici dell’ospedale San Salvatore del capoluogo abruzzese. L’allieva era stata operata per i gravi traumi riportati alla testa e al bacino.

Indagini in corso

Le autorità stanno ricostruendo la dinamica dell’accaduto per chiarire le circostanze della caduta. La comunità della scuola della Guardia di Finanza è sotto shock per la tragedia che ha colpito la giovane allieva.

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