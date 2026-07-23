Discarica Grotte San Giorgio, stop alla riapertura: Lentini e Carlentini vincono il primo round

Lentini/Carlentini (SR) – Primo tempo vinto dalle comunità di Lentini e Carlentini nella battaglia contro la riapertura della discarica di Grotte San Giorgio. L’impianto, che doveva essere riaperto sotto forma di “riprofilatura”, per adesso rimarrà chiuso.

La svolta è arrivata alla vigilia dell’udienza fissata oggi al TAR di Catania. Sicula Trasporti – temendo l’emissione della sospensiva richiesta dalle amministrazioni comunali – ha interrotto il procedimento di riapertura e chiesto al Dipartimento Rifiuti della Regione Siciliana la convocazione di una conferenza dei servizi con tutti i soggetti coinvolti, compresi i Comuni.

Nella richiesta, la società specifica che «le perplessità manifestate dalle amministrazioni locali impongono infatti l’approvazione esplicita dell’opera» da parte della Regione.

Un risultato ottenuto grazie all’azione legale dell’avvocato Gianluca Rossitto, che ha rappresentato i due Comuni. «Ringraziamo l’avvocato Rossitto per aver ottenuto questo importante risultato», dichiarano congiuntamente i sindaci Vincenzo Pupillo (Lentini) e Giuseppe Stefio (Carlentini).

La partita però non è chiusa. «Adesso come sindaci di Lentini e Carlentini ci mobiliteremo per impedire con tutte le nostre forze che il Dipartimento Rifiuti autorizzi la riapertura e faremo sentire la nostra forte contrarietà in sede di conferenza dei servizi», annunciano i due primi cittadini.

La conferenza dei servizi rappresenterà il nuovo campo di battaglia istituzionale per bloccare definitivamente il progetto di riprofilatura dell’impianto.