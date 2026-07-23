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Italia, Politica, Sicilia, Siracusa

Nuovo ospedale di Siracusa, Cannata: “Finanziamento certo, ora fase operativa”

Sottoscritto l'Addendum all'Accordo di Programma. Il deputato nazionale: "Risorse disponibili, percorso verso la realizzazione"
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SIRACUSA – Passo avanti per il nuovo ospedale di Siracusa. È stato ufficialmente sottoscritto l’Addendum all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana. Con la firma del commissario straordinario Guido Monteforte Specchi, il finanziamento dell’opera diventa certo ed esigibile.

“Le risorse sono definitivamente disponibili e il percorso può proseguire verso la realizzazione dell’ospedale”, dichiara Luca Cannata, deputato nazionale e vicepresidente della commissione Bilancio di Fratelli d’Italia. “Non parliamo più di risorse programmate, ma di un finanziamento certo e pienamente disponibile”.

Cannata ha seguito l’iter insieme al commissario Monteforte, coordinandosi con il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e la Regione Siciliana per completare ogni adempimento nei tempi previsti. Dall’acquisizione dei pareri tecnici alla firma degli atti ministeriali, ogni passaggio ha consolidato la copertura economica dell’opera.

“Il commissario straordinario può ora proseguire con gli ulteriori adempimenti. È un risultato concreto che mette al sicuro le risorse per un’opera attesa da decenni, fondamentale per tutta la provincia”, conclude il parlamentare. “Su questa vicenda hanno parlato gli atti, non le polemiche. Continuerò a seguire ogni fase fino all’avvio dei lavori, perché i cittadini meritano una struttura moderna ed efficiente”.

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