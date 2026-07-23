Lentini, Stefio e Pupillo esultano per una vittoria contro un provvedimento mai adottato

La vicenda della discarica di Grotte San Giorgio di Lentini continua a far parlare, ma non in positivo. Giuseppe Fisicaro, consigliere comunale e dirigente provinciale di Grande Sicilia ci tiene a confermare che non aprirà una nuova discarica, né saranno ampliate altre esistenti.

«Si continua ad assistere a una narrazione costruita più per propaganda politica che per raccontare la realtà dei fatti. I sindaci di Lentini e Carlentini cercano di far credere ai cittadini di avere bloccato un’autorizzazione che, semplicemente, non esiste e non è mai esistita».

A detta di Fisicaro i sindaci di Lentini e Carlentini stanno facendo una narrazione che serve solo ad alimentare la polemica politica. Si tratta di una vicenda prettamente amministrativa avanzata dal gestore del sito per espletare le operazioni di chiusura e messa in sicurezza della discarica, non di un provvedimento della Regione che non è mai esistito.

Nessuna nuova discarica e ampliamento delle esistenti

Il presidente della Commissione Ambiente dell’ARS, Giuseppe Carta, e l’assessore regionale all’Energia e ai Servizi di Pubblica Utilità, Francesco Colianni, hanno dichiarato, qualche mese fa, che nessuna nuova discarica e nessun ampliamento di quelle esistenti saranno autorizzati. Posizione mai smentita e che oggi rimane tale.

I sindaci di Lentini e Carlentini, dunque, esulterebbero per un’autorizzazione che dalla regione non è stata rilasciata. “Per questo motivo – dice Fisicaro – lascia perplessi assistere a dichiarazioni entusiastiche contro un provvedimento mai adottato da chicchessia.

Come Grande Sicilia abbiamo già richiesto accesso agli atti affinché tutta la documentazione venga resa pubblica. Saranno i documenti a chiarire definitivamente la vicenda anche perché abbiamo più volte ribadito la nostra volontà di non autorizzare nessuna discarica e soprattutto di realizzarne delle nuove“.