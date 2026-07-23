Nuovo ospedale Siracusa: finanziamento definitivo

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Nuovo passo avanti decisivo per il nuovo ospedale di Siracusa. È stato sottoscritto l’Addendum all’Accordo di Programma tra il Ministero dell’Economia e delle Finanze e la Regione Siciliana. Con la firma del commissario straordinario Guido Monteforte Specchi, il finanziamento dell’opera diventa ufficialmente certo, disponibile ed esigibile.

A darne notizia è il deputato nazionale di Fratelli d’Italia e vicepresidente della Commissione Bilancio della Camera, Luca Cannata, che parla di un traguardo amministrativo fondamentale. Secondo il parlamentare, si conclude così un lungo percorso seguito in sinergia con il commissario straordinario, il Ministero della Salute, il Ministero dell’Economia e la Regione Siciliana per completare tutti gli adempimenti necessari.

Cannata sottolinea che non si tratta più di fondi semplicemente programmati, ma di risorse definitivamente disponibili, che consentono ora di avviare la fase operativa dell’intervento.

Il deputato ricorda di aver seguito tutte le fasi dell’iter, dall’acquisizione dei pareri tecnici fino alla sottoscrizione degli atti ministeriali, evidenziando come ogni passaggio abbia consolidato la copertura economica dell’opera.

Con il finanziamento ormai garantito, il commissario straordinario potrà procedere con i successivi adempimenti previsti, in vista dell’avvio dei lavori. Un’infrastruttura sanitaria attesa da decenni e considerata strategica per l’intera provincia di Siracusa. Cannata assicura infine che continuerà a seguire tutte le fasi del progetto fino alla realizzazione del nuovo ospedale.