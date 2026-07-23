Priolo: Progetto “65 e Oltre” una serata per il benessere e l’invecchiamento attivo 

Una piazza come fulcro di attività riguardanti il movimento, la salute e la socializzazione, quella dei Caduti di Nassiriya a Priolo che ospiterà venerdì 24 luglio dalle 19:30 “65 e Oltre”, una serata per i cittadini over 65.

Il progetto è finanziato dalla Regione Siciliana, Dipartimento della Famiglia e delle Politiche Sociali e realizzato dalla Cooperativa Sociale VA.LI.CA e unisce incontro e benessere.

Le attività previste

Una serata, a cui partecipare gratuitamente, con varie attività:

esercizi di ginnastica posturale

risveglio muscolare e correttivo posturale

aerobica ritmica

lezioni di social dance e balli di gruppo per favorire il mantenimento di uno stile di vita attivo e migliorare equilibrio, mobilità e benessere generale.

L’iniziativa è un’opportunità per prendersi cura della salute attraverso il movimento, rafforzare le relazioni sociali e vivere una serata all’insegna della condivisione e della convivialità.