Priolo: Maiorca nuovo campione europeo di pattinaggio nella 500 sprint

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Veloce come il vento con le rotelle ai piedi al posto delle ali, il giovane priolese Vincenzo Maiorca è il nuovo campione europeo di pattinaggio nella 500 sprint.

Il talento della GSD città di Priolo Gargallo si è aggiudicato la medaglia d’oro con la maglia della nazionale azzurra, nella seconda giornata dei campionati europei di pattinaggio a Cardano al Campo, Varese.

Nella prima giornata Maiorca aveva conquistato un argento nel giro ad atleti contapposti.

Un riconoscimento per cui ha espresso le congratulazioni anche il sindaco Pippo Gianni, il vicesindaco e l’assessore allo Sport Alessandro Biamonte e tutta l’Amministrazione comunale: “A nome di tutta la nostra comunità, esprimiamo il più vivo orgoglio per i fantastici risultati raggiunti. Vincenzo continua a portare in alto il nome di Priolo Gargallo in Europa! Avanti così Campione, tifiamo tutti per te“.

Le gare non sono ancora terminate e fino al 26 luglio si fronteggeranno oltre 400 gli atleti partecipanti, provenienti da 18 Nazioni per 66 gare in programma.