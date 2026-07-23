Siracusa, servizio idrico: CNA incontra Aretusacque

Dopo le segnalazioni arrivate da imprese associate, in particolare del centro storico cittadino, lo scorso 16 luglio la delegazione di CNA Siracusa ha incontrato Aretusacque S.p.A. per discutere sui disservizi registrati nell’erogazione del servizio idrico.

Per Aretusacque ha presenziato l’Amministratore Delegato Roberto Cocozza; per CNA Siracusa il Segretario Territoriale Gianpaolo Miceli, il Presidente di CNA Siracusa città Santi Lo Tauro, il Presidente dei Ristoratori Stefano Gentile e la componente del direttivo di CNA Turismo Martina Armaro.

Un confronto fra gestione e mondo produttivo

L’incontro, programmatico, ha garantito un confronto diretto tra il gestore unico del servizio idrico integrato e il mondo produttivo del territorio rappresentato da CNA. Al centro dell’incontro lo stato della rete cittadina e gli interventi di manutenzione necessari per il miglioramento delle infrastrutture, per garantire alla città un servizio più regolare ed efficiente.

Entrambi hanno avviato un percorso di collaborazione stabile per individuare canali di comunicazione tempestivi tra l’Azienda e le imprese del territorio, e consentire una gestione più efficace delle criticità e ridurre l’impatto dei disservizi sulle attività commerciali, artigianali e turistico-ricettive.

«È stato un incontro utile – dice il presidente cittadino di CNA Santi Lo Tauro – e improntato alla massima disponibilità reciproca. Abbiamo condiviso con Aretusacque la necessità di lavorare insieme per garantire un percorso di miglioramento delle infrastrutture idriche cittadine così da garantire un servizio adeguato alle esigenze della città e delle sue imprese.

Da parte nostra continueremo a monitorare la situazione, restando a disposizione dell’Azienda per un confronto costante nell’interesse del tessuto produttivo siracusano».