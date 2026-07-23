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Ambiente, Italia, Marina di Melilli, Sicilia

Marina di Priolo, modello unico in Sicilia

Novità della stagione 2026 ad AbilBeach: arriva il Pedalò Accessibile
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Attrezzatura speciale per offrire un’esperienza in mare aperto alle persone con disabilità. Modello unico in Italia insieme a quello di Otranto. Presenti il sindaco Gianni e l’assessore Marullo. Spiaggia accessibile e gratuita fino al 31 agosto, dalle 10:00 alle 18:00.

È arrivato questa mattina a Marina di Priolo il Pedalò Accessibile: un’attrezzatura speciale pensata per offrire un’esperienza in mare aperto alle persone con disabilità.

Si tratta di un modello unico in Italia insieme a quello presente a Otranto. Un nuovo servizio a disposizione degli utenti di AbilBeach che innalza ulteriormente lo standard di inclusività della struttura.

Presenti sindaco e assessore

In occasione dell’arrivo del Pedalò Accessibile erano presenti il sindaco Pippo Gianni e l’assessore alle Politiche Sociali Gipi Marullo, che hanno fortemente voluto questa nuova attrezzatura.

Cos’è AbilBeach

AbilBeach è una spiaggia totalmente accessibile e attrezzata, dedicata alle persone con disabilità e alle loro famiglie.

Fino al 31 agosto, tutti i giorni dalle 10:00 alle 18:00, gli utenti potranno accedere gratuitamente a un’area integrata al lido comunale di Marina di Priolo, dotata di comfort specifici e personale qualificato per l’assistenza a disabilità motorie, cognitive e sensoriali.

Le attrezzature disponibili

Il lido offre una gamma completa di attrezzature:

Comfort & Relax: Ombrelloni e lettini dedicati.

Accesso al mare: Sedie Job e la speciale sedia “Sole-Mare”, ideale per l’ingresso in acqua e le passeggiate sul bagnasciuga.

Esperienze ricreative: Una canoa trasparente per vivere l’emozione del mare aperto.

La Doccia Speciale: Installata direttamente all’interno di AbilBeach, con un doppio soffione, in alto e in basso, che consente ai fruitori di rinfrescarsi e lavarsi comodamente anche in carrozzina.

Novità di quest’anno: il Pedalò Accessibile.

Un modello unico in Sicilia

«AbilBeach — scrivono il sindaco Gianni e l’assessore Marullo — si conferma non solo un’eccellenza nel panorama nazionale, ma un modello unico in tutta la Sicilia. Un progetto concreto che abbatte le barriere architettoniche e sociali, garantendo il diritto al mare all’insegna dell’autonomia, della sicurezza e della piena partecipazione».

Per prenotazioni:
https://www.spiagge.it/stabilimenti-balneari/21425-abil-beach-priolo-gargallo/

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