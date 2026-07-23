Priolo – Emissioni odorigene AERCA, il sindaco Gianni convoca i Comuni: “Serve azione comune”

Priolo Gargallo (SR) – Il sindaco Pippo Gianni convoca i primi cittadini dell’AERCA per fare fronte comune contro le emissioni odorigene che da mesi interessano l’area ad elevato rischio di crisi ambientale. L’incontro è fissato per venerdì 31 luglio 2026, ore 10:00, presso il Palazzo Municipale di Priolo Gargallo.

La lettera di convocazione è partita ieri, indirizzata a tutti i Comuni ricadenti nell’AERCA. Al centro del tavolo istituzionale: il perdurare dei fenomeni di emissioni odorigene, intensificatisi nelle ultime settimane, e la necessità di definire una strategia condivisa.

Obiettivi dell’incontro: approfondire le criticità riscontrate, condividere dati e informazioni disponibili, coordinare le iniziative già avviate dai singoli Enti e valutare ulteriori azioni da sottoporre agli organismi competenti. Sul tavolo anche misure di monitoraggio, prevenzione e mitigazione del fenomeno.

«Il perdurare dei miasmi continua a destare forte preoccupazione tra i cittadini e richiede una risposta coordinata e condivisa da parte delle Istituzioni», sottolinea il sindaco Gianni nella lettera. «È fondamentale fare fronte comune per rappresentare con forza le istanze del territorio e sollecitare interventi concreti a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della qualità della vita delle nostre comunità».

L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione istituzionale tra i Comuni dell’AERCA. Gianni rinnova l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, promuovendo ogni utile iniziativa a tutela del territorio e della popolazione.