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Italia, Politica, Priolo Gargallo, Sicilia

Priolo – Emissioni odorigene AERCA, il sindaco Gianni convoca i Comuni: “Serve azione comune”

Fissato per il 31 luglio un incontro istituzionale al Palazzo Municipale. Obiettivo: strategia condivisa contro i miasmi che da mesi colpiscono il territorio. Gianni: "Risposta coordinata per tutelare salute e ambiente"
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Priolo Gargallo (SR) – Il sindaco Pippo Gianni convoca i primi cittadini dell’AERCA per fare fronte comune contro le emissioni odorigene che da mesi interessano l’area ad elevato rischio di crisi ambientale. L’incontro è fissato per venerdì 31 luglio 2026, ore 10:00, presso il Palazzo Municipale di Priolo Gargallo.

La lettera di convocazione è partita ieri, indirizzata a tutti i Comuni ricadenti nell’AERCA. Al centro del tavolo istituzionale: il perdurare dei fenomeni di emissioni odorigene, intensificatisi nelle ultime settimane, e la necessità di definire una strategia condivisa.

Obiettivi dell’incontro: approfondire le criticità riscontrate, condividere dati e informazioni disponibili, coordinare le iniziative già avviate dai singoli Enti e valutare ulteriori azioni da sottoporre agli organismi competenti. Sul tavolo anche misure di monitoraggio, prevenzione e mitigazione del fenomeno.

«Il perdurare dei miasmi continua a destare forte preoccupazione tra i cittadini e richiede una risposta coordinata e condivisa da parte delle Istituzioni», sottolinea il sindaco Gianni nella lettera. «È fondamentale fare fronte comune per rappresentare con forza le istanze del territorio e sollecitare interventi concreti a tutela della salute pubblica, dell’ambiente e della qualità della vita delle nostre comunità».

L’iniziativa punta a rafforzare la collaborazione istituzionale tra i Comuni dell’AERCA. Gianni rinnova l’impegno a mantenere alta l’attenzione sulla vicenda, promuovendo ogni utile iniziativa a tutela del territorio e della popolazione.

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