Asp Siracusa: assistenza estiva per i turisti con la rete di Case della Comunità

L’Asp di Siracusa ha definito il piano di assistenza sanitaria dedicato ai turisti per la stagione estiva 2026.

Gli aspetti su cui puntare riguardano la massima prossimità delle cure e l’integrazione dei servizi territoriali. Dopo le procedure pubbliche per il conferimento degli incarichi di Guardia medica turistica – che hanno consentito l’attivazione del presidio di Brucoli – l’Asp attraverso il Dipartimento per l’integrazione sociosanitaria ha messo in campo una strategia organizzativa parallela per garantire una copertura totale e strutturata su tutto il territorio provinciale.

Potenziamento del servizio ai turisti

Il commissario straordinario Gioacchino Iraci ha esposto l’importanza di un’adeguata risposta assistenziale ai turisti in questi mesi, attraverso il potenziamento del servizio. Nel frattempo, procedono le attività di reclutamento del personale medico per un ampliamento della rete assistenziale.

Nelle more del completamento da parte dell’Unità operativa Cure Primarie di queste ulteriori procedure, la continuità dei servizi viene assicurata attraverso una forte sinergia con la rete delle Case della Comunità, sia Hub che Spoke, capillarmente distribuite nella provincia.

Luoghi di assistenza Asp: dove trovarli

Di giorno i turisti potranno fare riferimento alle strutture territoriali elencate nel sito internet aziendale alla voce “Case della Comunità”, rivolgendosi ai presidi logisticamente più vicini al proprio luogo di soggiorno, fermo restando che l’accesso è comunque garantito in qualunque centro della rete aziendale.

Alcuni esempi:

Fontane Bianche o Avola Antica si potrà fare riferimento alla vicina Casa della Comunità di Avola

Noto Marina ha come riferimento la Casa della Comunità di Noto

Marzamemi e Portopalo di Capo Passero hanno come struttura più vicina la Casa della Comunità di Pachino.

La continuità dell’assistenza sanitaria nelle ore notturne, così come nei giorni prefestivi, festivi e durante i fine settimana, sarà invece supportata regolarmente dai Presidi di Continuità Assistenziale, le tradizionali Guardie Mediche, secondo l’organizzazione aziendale già vigente.