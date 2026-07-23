Tragedia sul ponte dell’Ippari: morta Aurora Puglisi, volto noto di Punta Secca

Vittima 65enne, presenza stimata a Santa Croce. Scontro tra due auto sul ponte ricostruito e inaugurato un mese fa. Amministrazione comunale annulla eventi serali in segno di lutto. Carabinieri e Polizia Locale al lavoro per ricostruire la dinamica.

TESTO

La tragedia avvenuta sulla SP 18, la strada provinciale che collega Vittoria a Santa Croce Camerina, continua a scuotere l’intera comunità. La vittima dell’incidente, Aurora Puglisi, 65 anni, era una presenza conosciuta e stimata a Santa Croce: da anni trascorreva i mesi estivi a Punta Secca, dove aveva costruito legami profondi con residenti e villeggianti. La notizia della sua scomparsa ha immediatamente suscitato cordoglio e commozione in tutta la zona.

Lo scontro sul ponte dell’Ippari

L’incidente è avvenuto sul ponte ricostruito sul fiume Ippari, inaugurato appena un mese fa, lungo un’arteria che negli ultimi anni è stata al centro di lavori e interventi per migliorarne la sicurezza. Due auto sono rimaste coinvolte nello scontro, la cui dinamica è ora al vaglio dei Carabinieri e della Polizia Locale di Vittoria, intervenuti per i rilievi tecnici e per ricostruire con precisione quanto accaduto.

Per consentire i soccorsi e le operazioni investigative, la circolazione lungo la SP 18 ha subito rallentamenti significativi, con possibili ripercussioni sul traffico locale anche nelle ore successive.

Annullati gli eventi serali

Il dolore per la perdita di Aurora Puglisi ha portato l’Amministrazione comunale di Santa Croce Camerina a prendere una decisione immediata: annullare gli eventi previsti per la serata del 23 luglio, il concerto dei Marenero a Punta Secca e la serata danzante a Casuzze. «Un segno di lutto e rispetto per la famiglia Puglisi» si legge nella nota diffusa dal Comune, che ha annunciato che le manifestazioni saranno recuperate in una data da definire.

Il ricordo della comunità

L’Amministrazione ha espresso il cordoglio dell’intera comunità, porgendo le più sentite condoglianze ai familiari. A Punta Secca, dove Aurora era di casa, molti residenti ricordano la sua presenza discreta, il suo sorriso, la sua abitudine di vivere il borgo con semplicità e affetto. Una figura che, soprattutto d’estate, era diventata parte del paesaggio umano della frazione marinara.

La comunità si stringe ora attorno alla famiglia, mentre proseguono gli accertamenti per chiarire ogni dettaglio di un incidente che ha spezzato una vita e lasciato un vuoto profondo in chi la conosceva.

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