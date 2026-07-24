Lentini, Cutrufo: tradimento inaccettabile del sindaco di Pupillo

Lentini scenario di scontro da parte di Gaetano Cutrufo verso il sindaco Vincenzo Pupillo che ha dichiarato in una nota ufficiale “Quello che si è consumato a Lentini è un atto di palese e gravissima mala fede politica che non può essere tollerato“.

Una vicenda politica che ha al centro una situazione paradossale a detta dell’assessore Ira, cioè che il PD con 3 consiglieri, non ha nessun rappresentante in giunta quando invece una parte di Forza Italia che non fa parte della coalizione e non ha consiglieri di maggioranza sì.

“Stessa cosa per l’elezione della Presidente Barbagallo – dice Cutrufo – che stimo e a cui auguro buon lavoro Paradossalmente la stessa presidente eletta, aveva indicato un consigliere del PD, ma il duo Pupillo-Greco, prontamente intervenuto, è riuscito ancora una volta ad agire a discapito del nostro partito, indicando la Barbagallo.

Il resto della maggioranza, a quel punto, non ha avuto alcun modo di esprimersi. Non vorrei che il sindaco Pupillo mortificasse per la terza volta il PD concedendo, come si dice, un assessorato al consigliere Vacante e la vice presidenza al consigliere Marchese, in cambio del loro voto e dopo che questi, per ben tre volte, hanno votato in modo da impedire l’elezione di un consigliere del Partito Democratico. Ritengo doveroso che il sindaco spieghi alla comunità del PD ed alla cittadinanza il perché di questo trasformismo. Comunicherò – conclude Cutrufo – i fatti accaduti alla commissione di garanzia provinciale e regionale perché non si può mortificare ed umiliare il nostro partito in questo modo, utilizzandolo solo per la riuscita della propria elezione”.