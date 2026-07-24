Dopo la notte trascorsa a Palazzo Vermexio per chiedere delucidazioni sulla derattizzazione, arrivano i messaggi di solidarietà da parte di Insieme per il consigliere Matteo Melfi.
“Esprimo la mia solidarietà a nome del gruppo Insieme – dice il consigliere Ivan Scimonelli – per l’iniziativa intrapresa a tutela delle prerogative del proprio mandato consiliare. L’accesso agli atti e il diritto ad ottenere risposte dall’Amministrazione non sono concessioni, ma strumenti indispensabili affinché un consigliere possa svolgere il proprio ruolo di controllo nell’interesse della città“.
Il consigliere Melfi ha trascorso la notte nell’aula consiliare per chiedere delle risposte concrete sulla posizione delle postazioni di derattizzazione con una mappatura aggiornata, in che modo vengono svolti i controlli e tutelati i cittadini. Aspetti da valutare con la richiesta di accesso agli atti.
“Mi permetto anche di dargli il benvenuto – conclude Scimonelli – seppur simbolicamente, nella parte dell’Aula che da tempo conosce bene cosa significhi scontrarsi con muri di gomma, ritardi e silenzi. Chi oggi sperimenta sulla propria pelle queste difficoltà comprende quanto sia fondamentale difendere i diritti di tutti i consiglieri, indipendentemente dalla collocazione politica“.