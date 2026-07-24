Caso litorale Priolo, Auteri: “Basta negligenze, sindaco e Regione convocati in commissione”

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Mercoledì 29 luglio seduta straordinaria. L’onorevole: “Qualcuno spieghi perché i lidi non possono lavorare rispettando norme già esistenti”

PRIOLO GARGALLO – Mercoledì 29 luglio è convocata la commissione Ambiente per affrontare la crisi del litorale di Priolo. Lo annuncia l’onorevole Carlo Auteri, che chiama a rispondere sindaco, assessore regionale e responsabile dell’associazione che gestisce le saline.

“Vogliamo notizie certe ma, soprattutto, il rispetto delle norme: non in teoria, ma con i fatti”, dichiara Auteri. “Qualcuno ci deve spiegare perché i proprietari dei lidi non possono lavorare secondo delle norme — già esistenti — e perché c’è stata questa negligenza da parte dell’amministrazione”.

La convocazione punta a fare chiarezza sulle responsabilità che hanno bloccato l’attività degli operatori balneari, nonostante l’esistenza di un quadro normativo definito. Auteri chiede risposte immediate e concrete dalle istituzioni coinvolte.

“Ringrazio il presidente della Quarta Commissione, onorevole Carta”, conclude il parlamentare, ribadendo la necessità di un confronto diretto per sbloccare la situazione e garantire legalità e operatività sul territorio.