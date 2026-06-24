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cronaca, Sicilia, Siracusa

Anziano perde l’equilibrio viene travolto da un pullman

Redazione0 Comments1 Min Read

È stato travolto e ucciso da un pullman turistico mentre stava attraversando la strada. È accaduto questa mattina nel centralissimo direi Gelone. L’anziano di 82 anni aveva attraversato a piedi sulle strisce pedonali all’altezza di via Demostene. Per cause al vaglio degli agenti della polizia municipale, la vittima a rebbe perso l’equilibrio nell’ultimo tratto della strada, proprio mentre stava transitando il pullman che lo ha colpito. Subito soccorso, l’anziano è però deceduto quasi sul colpo a causa delle gravi lesioni subite.

By Redazione

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