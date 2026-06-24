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Politica, Priolo Gargallo, Sicilia

FC Priolo in Eccellenza ma va ad Augusta: “Perdiamo un patrimonio”

Giarratana (Grande Sicilia): "Amministrazione assente, opportunità sprecata"
Redazione0 Comments2 Mins Read

PRIOLO GARGALLO (SR) – Promozione storica in Eccellenza, ma la FC Priolo lascia la città. Diego Giarratana, dirigente di Grande Sicilia, celebra il traguardo sportivo ma attacca duramente: «Perdiamo un patrimonio sportivo e sociale. L’amministrazione comunale ha fallito».

«Esprimo vicinanza e sostegno alla FC Priolo per la straordinaria promozione in Eccellenza», dichiara Giarratana. «Un risultato che ha dato prestigio all’intera comunità e rappresenta anni di lavoro, sacrifici e passione di società, calciatori e tifosi».

“Scelta sottovalutata, visione politica assente”

Ma il disappunto è netto: «Accanto alla soddisfazione, c’è il rammarico per l’iter che porterà alla denominazione “Augusta Football Club” e al trasferimento della squadra fuori da Priolo. Una scelta inserita in un contesto di difficoltà evidenziato dalla società ma sottovalutato».

Giarratana non risparmia critiche: «Dovremmo rallegrarci, invece discutiamo di un fallimento causato dall’atteggiamento divisivo dell’amministrazione, dalla mancanza di visione politica, da scelte lontane dalle esigenze del territorio e da una comunità non sempre unita».

“Nessun sostegno a un percorso di questo livello”

«Sono mancate risposte tempestive e una visione condivisa», incalza. «L’amministrazione avrebbe dovuto accompagnare e sostenere con maggiore attenzione un percorso sportivo di questo livello. La FC Priolo non era solo calcio: era simbolo di appartenenza, orgoglio collettivo, punto di riferimento per i giovani».

La promozione, secondo Giarratana, «doveva essere l’inizio di una nuova fase di crescita. Invece diventa l’apice delle opportunità mancate, segnando una rottura inesorabile tra squadra e territorio».

L’appello: “Non deve più accadere”

In chiusura, il messaggio ai tifosi: «Esprimo vicinanza a chi ha sostenuto la squadra con passione. Quanto accaduto lascia amarezza ma deve indurci a riflettere. Situazioni come questa non devono ripetersi: bisogna costruire un futuro capace di tutelare le migliori realtà del nostro territorio».

Tag: FC Priolo, Eccellenza-promozione-Diego Giarratana-Grande Sicilia-Augusta Football Club-trasferimento-Priolo Gargallo-amministrazione comunale- calcio siciliano- sport locale- patrimonio sportivo-polemiche

By Redazione

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