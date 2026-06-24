Calcio, Priolo si trasferisce ad Augusta: il rammarico di Giarratana

C’è profondo rammarico per il futuro della società di calcio del Priolo e l’annunciato trasferimento ad Augusta. È quanto esprime Diego Giarratana, dirigente di Grande Sicilia, che interviene sulla vicenda che sta animando il dibattito cittadino. «Esprimo la mia più sincera vicinanza e il mio sostegno alla FC Priolo per la straordinaria stagione sportiva appena conclusa, culminata con la storica promozione in Eccellenza», afferma Giarratana. «Un risultato che ha dato prestigio all’intera comunità di Priolo Gargallo e che rappresenta il frutto di anni di lavoro e sacrifici da parte della società, dei calciatori e dei tifosi che hanno sostenuto con continuità questo percorso».

Accanto alla soddisfazione per il traguardo raggiunto sul campo, però, emerge l’amarezza per l’avvio dell’iter che dovrebbe portare alla modifica della denominazione sociale in “Augusta Football Club” e al conseguente trasferimento della squadra fuori da Priolo.

«Perdiamo una realtà che negli anni ha rappresentato un importante punto di riferimento per la nostra comunità», sottolinea l’esponente di Grande Sicilia. «Una scelta che si inserisce in un contesto di difficoltà che la società ha più volte evidenziato, ma che è stato sottovalutato».

Secondo Giarratana, la vicenda rappresenta anche il fallimento di una strategia politica e amministrativa incapace di accompagnare e sostenere adeguatamente un progetto sportivo di rilievo. «Oggi dovremmo festeggiare un importante risultato ottenuto sul campo e invece ci troviamo a discutere di una perdita per la città. A pesare sono stati l’atteggiamento divisivo dell’attuale amministrazione comunale, la mancanza di una visione politica adeguata e scelte lontane dalle esigenze del territorio».

L’esponente politico evidenzia inoltre come siano mancate «risposte tempestive e una visione condivisa» da parte dell’amministrazione, che avrebbe dovuto sostenere con maggiore attenzione la crescita della società.