Noto, un a donna tenta la truffa del finto finanziere: arrestata

Ha tentato di mettere a segno la classica truffa del “finto finanziere” ai danni di un anziano, ma il piano è fallito grazie alla prontezza della vittima e all’intervento della Polizia di Stato. Una donna di 32 anni, già nota alle forze dell’ordine, è stata arrestata dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Noto con l’accusa di tentata truffa aggravata.

Determinante la collaborazione dell’anziano preso di mira dai malviventi. L’uomo ha contattato immediatamente il Commissariato dopo aver ricevuto una telefonata da un individuo che si era presentato come un militare della Guardia di Finanza. Il sedicente finanziere gli aveva riferito che un’autovettura con una targa intestata a suo nome sarebbe stata utilizzata per commettere una rapina e che alcuni colleghi si sarebbero recati presso la sua abitazione per ritirare dell’oro e verificare una presunta corrispondenza con il bottino sottratto durante un colpo avvenuto a Siracusa.

Seguendo le indicazioni dei poliziotti, l’anziano ha continuato a conversare con i truffatori, consentendo agli agenti di organizzare un intervento mirato. La strategia ha portato addirittura a un contatto diretto tra i malviventi e un poliziotto che, fingendosi il figlio della vittima, si è mostrato disponibile a collaborare con i presunti finanzieri.

Pochi minuti dopo, gli agenti si sono appostati all’interno dell’abitazione dell’uomo. Poco dopo è arrivata una donna che si è qualificata come ispettore della Guardia di Finanza incaricata di effettuare controlli sui preziosi custoditi in casa. La 32enne si è diretta verso la camera da letto con l’intenzione di prendere in consegna l’oro, ma ad attenderla ha trovato gli agenti che l’hanno bloccata e arrestata in flagranza di reato.

Sono tuttora in corso ulteriori indagini per identificare eventuali complici coinvolti nel tentativo di truffa.