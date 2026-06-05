Il Siracusa calcio rompe il silenzio: “Ci iscriveremo in Lnd”

Il Siracusa Calcio 1924 rompe il silenzio e informa che la società sta provvedendo al perfezionamento delle incombenze relative all’iscrizione della squadra al campionato nazionale dilettanti.

Il termine ultimo è fissato al 16 giugno: entro quella data la dirigenza dovrà ripianare i debiti per poter ricominciare in serie D con sette punti di penalizzazione.

Trattative per nuova dirigenza

Allo stesso tempo, come si legge nel comunicato diffuso alla stampa, sono in corso trattative e interlocuzioni concrete per formare una nuova compagine dirigenziale.

L’obiettivo è rafforzare la struttura del club e garantire solidità e prospettive di crescita per il futuro