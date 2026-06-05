“Operaicidio”: dibattito sul libro per riflettere sulle morti sul lavoro

Un momento di confronto per riflettere sulle morti e sugli infortuni sul lavoro. Domani alle 18, alla Libreria Neapolis, sarà presentato il libro “Operaicidio” di Bruno Giordano e Marco Patucchi.

L’incontro approfondirà il fenomeno delle vittime sul lavoro, analizzando responsabilità e possibili riforme. Particolare attenzione sarà dedicata al caso di Filippo Ballotta, morto lo scorso 7 gennaio nel magazzino Inda di Siracusa, vicenda ancora al centro di un’inchiesta.

All’evento interverranno rappresentanti del mondo associativo, sindacale e istituzionale. Un dibattito che si inserisce in un contesto preoccupante: secondo i dati Inail, nel 2024 sono aumentate le malattie professionali denunciate e i decessi sul lavoro, saliti a 1.077. Anche il monitoraggio della pagina “Morti di lavoro” segnala un incremento delle vittime nel 2026 rispetto all’anno precedente.

L’obiettivo dell’iniziativa è rilanciare il tema della prevenzione e della sicurezza, affinché il diritto al lavoro non continui a trasformarsi in un rischio per la vita.