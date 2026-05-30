Augusta, Alex Britti incendia Piazza Castello: partito il BrittinTour ’26

Alex Britti ha trascinato il pubblico di Piazza Castello ad Augusta nella serata inaugurale del BrittinTour ’26. Il cantautore romano ha scelto la Sicilia per dare il via al suo tour estivo, che nei prossimi mesi attraverserà tutta l’Italia, isole comprese.

Il concerto, inserito nel programma della Festa di San Domenico 2026, ha richiamato numerosi cittadini e visitatori per uno degli appuntamenti musicali a ingresso libero promossi dal Comune di Augusta. La serata ha offerto al pubblico l’energia, il talento e il sound inconfondibile dell’artista.

Chitarra, blues e contaminazioni: un live travolgente

Sul palco, Britti ha proposto un live coinvolgente, mettendo in evidenza la sua straordinaria abilità chitarristica e la capacità di fondere con naturalezza blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano. Un repertorio che ha ripercorso alcuni dei momenti più significativi della sua carriera, confermando l’originalità di un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile.

Da sempre aperto alla sperimentazione, Alex Britti ha confermato anche in questa occasione la sua capacità di coniugare tecnica, istinto e continua ricerca sonora, trasformando il concerto in un’esperienza autentica e coinvolgente.

La serata è stata condotta da Ruggero Sardo ed è stata realizzata da Puntoeacapo Srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

L’appuntamento di Augusta ha rappresentato un avvio entusiasmante per il BrittinTour ’26, accolto con grande partecipazione e calore dal pubblico siciliano.