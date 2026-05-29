Alex Britti stasera ad Augusta per San Domenico: il tour parte dalla Sicilia

Alex Britti sceglie la Sicilia per dare il via al “BrittinTour ’26”, la tournée estiva che attraverserà tutta l’Italia. La prima data è fissata per venerdì 29 maggio ad Augusta, in Piazza Castello, nell’ambito della Festa di San Domenico 2026. Il concerto, a ingresso libero, è promosso dal Comune di Augusta e rientra nel programma degli spettacoli musicali e d’intrattenimento dei festeggiamenti patronali.

Una serata che offrirà al pubblico di cittadini e visitatori l’energia e il sound inconfondibile del cantautore e chitarrista romano. Lo spettacolo sarà condotto da Ruggero Sardo e realizzato da Puntoeacapo srl con la direzione artistica di Nuccio La Ferlita.

Con la sua chitarra inconfondibile e una naturale capacità di attraversare generi musicali diversi, Alex Britti continua da anni a costruire un percorso artistico personale e immediatamente riconoscibile. Blues, jazz, rock, pop, R&B e cantautorato italiano si fondono nel suo stile con equilibrio e spontaneità, dando vita a una ricerca sonora in continua evoluzione.

Il “BrittinTour ’26” toccherà numerose tappe nelle principali arene, piazze e festival estivi italiani. La tournée sarà l’occasione per ripercorrere i momenti più importanti della carriera dell’artista attraverso i brani che hanno segnato il suo repertorio e conquistato il pubblico nel corso degli anni. Sul palco non mancheranno i grandi successi, insieme ai brani tratti dall’ultimo progetto Feat.Pop, il lavoro che ha visto Britti reinterpretare alcune delle canzoni più amate del suo repertorio in collaborazione con grandi artisti della scena musicale italiana.

Tra questi anche la nuova versione di “Gelido”, realizzata in duetto con Mario Biondi: un incontro musicale intenso e raffinato che attraversa sonorità blues, jazz e black music, dando nuova profondità emotiva a un brano composto, scritto e prodotto dallo stesso Alex Britti.

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