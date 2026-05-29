Noto: prosegue l’agitazione dei dipendenti del Comune







Anche dopo la riunione in Prefettura a Siracusa, permane lo stato di agitazione dei dipendenti del Comune di Noto. All’incontro hanno partecipato i rappresentanti delle sigle sindacali di categoria per affrontare la questione relativa al mancato pagamento del salario accessorio ai dipendenti del comune di Noto per diverse annualità. Alla riunione ha partecipato il sindaco, diversamente a qualche settimana addietro quando aveva dato la disponibilità a pagare la produttività entro il mese di luglio, che ha dichiarato di non avere liquidità. La funzione pubblica della Cgil, la Uil e il Csa hanno chiesto il pagamento della produttività 2021, l’inserimento in busta paga di tutte le indennità del 2026, un accordo sostenibile per il pagamento graduale e concordato del pregresso.

Ad oggi i lavoratori sono creditori nei confronti del Comune di circa 2milioni di euro, somme accumulate in cinque anni e in crescita considerato che l’anno in corso non ha visto alcuna variazione di tendenza. Le organizzazioni sindacali hanno programmato altre iniziative di protesta.