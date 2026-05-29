Stato di agitazione della polizia penitenziaria

Proclamato lo stato di agitazione del personale di polizia penitenziaria alla casa circondariale di Cavadonna a Siracusa. L’Osapp ha denunciato la violazione del diritto alla mensa obbligatoria di servizio.

“Non più tardi di ieri -afferma Giuseppe Argentino, segretario del sindacato di categoria – avevamo denunciato alla Direzione che non era stato dato il cambio per pranzare al personale a servizio a turno; oggi altre tre unità non hanno ricevuto il cambio lasciando il personale in sezione per otto ore consecutive senza pranzare, ma cosa più grave è che c’era il personale del servizio giornaliero che poteva farlo ed invece hanno preferito astenersi.

“In un ufficio erano ben tre unità presenti di cui uno ha dato il cambio mentre gli altri due sono andati a fare colazione alle 11 circa ed al rientro dal bar nulla hanno fatto per far sì che quei tre Agenti avessero la possibilità di pranzare alla mensa agenti, quand’anche le due unità dell’ufficio non sono mai state esonerate dal dare il cambio mensa. Fatto assai grave che la dice lunga sulla gestione dell’ufficio che dovrebbe essere sotto il diretto controllo del Comandante di reparto”. La sigla sindacale si riserva altre forme di protesta.