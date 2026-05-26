Catania, operaio muore schiacciato dal muletto

Morte bianca a Catania. Un operaio trentenne ha perso la vita mentre manovrava un muletto all’interno di un’azienda di logistica nel Blocco Gincata, nell’area industriale del capoluogo etneo.

Tragedia poco prima delle 16

La tragedia si è consumata poco prima delle 16 di oggi. I sanitari del 118, accorsi sul posto, hanno potuto soltanto constatarne il decesso.

Indagini affidate allo Spresal

Nella ditta di trasporti sono intervenuti anche gli agenti della Squadra Volanti, del Commissariato di Librino e la Polizia Scientifica, inviati dalla centrale operativa dopo la segnalazione dell’infortunio sul lavoro. Le indagini sono state affidate al personale dello Spresal dell’Asp di Catania.

Procura sul posto, autopsia nei prossimi giorni

All’area industriale sono giunti anche la pm Valentina Antoniuccio e il procuratore aggiunto Fabio Scavone, che coordinano l’inchiesta. Il medico legale ha già eseguito l’ispezione cadaverica esterna; l’autopsia sarà effettuata nei prossimi giorni su disposizione della Procura etnea.