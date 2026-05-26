Micciché: “Centrodestra diviso, a rischio le regionali”

Il deputato regionale: “Coalizione divisa e frammentata. Rischio concreto per le prossime regionali. Aprire subito un confronto con De Luca”

“Le elezioni amministrative confermano un dato politico ormai evidente: mentre a livello nazionale il centrodestra continua a dimostrare solidità e capacità di vittoria, in Sicilia la coalizione attraversa una crisi profonda che non può più essere sottovalutata”. Lo afferma il deputato regionale di Grande Sicilia, Gianfranco Micciché, commentando l’esito elettorale in Sicilia.

“Centrodestra diviso, manca una leadership autorevole”

“In troppi Comuni il centrodestra si è presentato diviso, frammentato e incapace di costruire candidature condivise. Una situazione che evidenzia una totale mancanza di gestione politica della coalizione e l’assenza di una leadership autorevole capace di tenere insieme i partiti”, dichiara l’ex Presidente dell’Ars.

“Rischio concreto per le regionali”

“Se non si correrà immediatamente ai ripari, il rischio concreto è quello di compromettere già da oggi le prossime elezioni regionali siciliane“, avverte Micciché.

“Aprire subito un confronto con De Luca”

“E tanto per cominciare non si può sottovalutare il risultato ottenuto da Cateno De Luca e dal suo movimento, con cui va aperto subito un confronto che lo possa vedere protagonista, magari insieme a una figura forte e credibile del centrodestra“, conclude il deputato regionale.